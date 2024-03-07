قال بيتر سوشيو المعلق في مجلة The National Interest الأمريكية، إن أوكرانيا تحولت إلى "مقبرة للدبابات" بعد تدمير عدد كبير من الدبابات والمدرعات التي قدمها الغرب لنظام كييف.

وأشار الصحفي الأمريكي إلى أن أوكرانيا، شهدت خلال أقل من أسبوع، تدمير ثلاث دبابات من طراز M1 Abrams، بصواريخ روسية موجهة مضادة للدبابات.

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وشدد الخبير على أن "أوكرانيا أصبحت مقبرة للدبابات. وسواء أراد الجيش الأمريكي الاعتراف بذلك أم لا، فإن ثلاث دبابات من طراز M1 Abrams، أصبحت مجرد جثث جديدة ترقد هناك. لقد احترقت هذه الدبابات الأمريكية مثل أي دبابات أخرى ومثل آلاف الدبابات التي سبقتها".

وقال المعلق الأمريكي: "في البداية، قامت الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بـ 31 دبابة من طراز إم1 أبرامز، وهي خطوة تم انتقادها باعتبارها غير كافية لتغيير الديناميكيات بشكل ملموس في ساحة المعركة. كان ظهور الدبابات الغربية، بما في ذلك تشالنجر 2 البريطانية والألمانية ليوبارد 2، معقدا بسبب الصعوبات التي واجهتها الطواقم الأوكرانية التي اعتادت على العمل على الدبابات السوفيتية. وفي ضوء ذلك، تمت تسمية منطقة الصراع الأوكراني باسم -مقبرة الدبابات".

ونوه الصحفي بأن أوكرانيا تحتاج إلى مئات الدبابات، وليس العشرات، وبأن المشكلة الرئيسية تكمن في أن قوات نظام كييف اعتادت على التعامل مع الدبابات السوفيتية، والدبابات التي يقدمها الغرب مختلفة تماما، ودورة التدريب المتسارعة لن تكون كافية.

المصدر: تاس