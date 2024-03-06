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دبابة "T-72" روسية تدمر دبابة "أبرامز" أمريكية بضربة قاضية في دونيتسك (فيديو)

أخبار العالم

دبابة
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم تدمير دبابة "أبرامز" أمريكية بضربة موجهة واحدة من دبابة "T-72B3" روسية على محور أفدييفكا في جمهورية دونيتسك.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور أفدييفكا في دونيتسك تواصل القوات الروسية تعزيز خطوطها وتطهير مواقع هامة وتم صد 3 هجمات في مناطق لينينسكويه ونوفغورودسكويه، و9 هجمات على بيرديتشي، وتونينكويه، وبيرفومايسكويه، وأورلوفكا، وفوديانويه وبلغت خسائر العدو 460 عسكريا ودبابتين، إحداهما "أبرامز" أمريكية، دمرتها دبابة T-72 B3، كما تم تدمير مدافع غربية وراجمة صواريخ  HIMARS أمريكية ومحطة رادار AN/TPQ-50 أمريكية".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية 

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