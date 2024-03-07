فيليبو مهاجما أورسولا: "تتوهم نفسها ملكة لأوروبا" ويجب الاحتراز من "الجيش الأوروبي"

هاجم زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بعد إعلان استراتيجية الدفاع الجديدة للاتحاد، وطالب بأخذ الحيطة من "الجيش الأوروبي".

وقال فيليبو في برنامج حواري على التلفزيون إن الاستراتيجية الدفاعية الجديدة ستساعد فون دير لاين على قيادة الجيش المشترك للاتحاد الأوروبي وتخدم المصالح الشخصية لفون دير لاين.

Ceux qui veulent la guerre en #Ukraine : qu’ils y aillent donc !

Qu’ils prennent leur paquetage et leur casque et qu’ils aillent se battre pour #Zelensky, #Macron, #Ursula et l’OTAN dans le Donbass si ça leur chante ! (cf vidéo ⤵️)



Nous, nous défendons les négociations et la… pic.twitter.com/yOtIiStXkw — Florian Philippot (@f_philippot) March 6, 2024

وكتب في حسابه على منصة "إكس": "ستكون المفوضية الأوروبية قادرة على شراء معدات عسكرية "بالنيابة عنا"! <...> احترزوا من الجيش الأوروبي!".

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وأعرب فيليبو عن شكوكه في أن الاتحاد الأوروبي سيأخذ في الاعتبار بالفعل مصالح دول معينة ومواطنين محددين في الاتحاد عند اتخاذه القرارات العسكرية.

وأضاف ساخطا: "أورسولا تتوهم نفسها بالفعل ملكة لأوروبا، والآن تتخيل نفسها كقائد أعلى للقوات المسلحة!".

هذا و قدم الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء استراتيجيته لصناعة الدفاع الأوروبية وهي "الأولى من نوعها" على مستوى الاتحاد الأوروبي "استجابة للمخاوف الأمنية".

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: "من المتوقع حسب الاستراتيجية أن تشتري الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما لا يقل عن 40% من المعدات الدفاعية بطريقة تعاونية بحلول عام 2030، لضمان أن تمثل قيمة التجارة الدفاعية داخل الاتحاد الأوروبي ما لا يقل عن 35 بالمائة من قيمة سوق الدفاع في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030".

فضلا عن إحراز تقدم مطرد باتجاه إنفاق ما لا يقل عن 50% من ميزانيات المشتريات الدفاعية داخل الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 و60% بحلول عام 2035.

وطالب فيليبو الذين يريدون الحرب في أوكرانيا بأن يرتدوا خوذاتهم وأن يحزموا حقائبهم ويذهبوا للقتال من أجل زيلينسكي وماكرون وأورسولا وحلف الناتو في الدونباس، في حال رغبوا بذلك.

وأكد: "نحن ندافع عن المفاوضات والسلام والوقف الفوري لجميع عمليات إرسال الأموال والأسلحة!".

المصدر: RT + نوفوستي