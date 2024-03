فيليبو مهاجما أورسولا: "تتوهم نفسها ملكة لأوروبا" ويجب الاحتراز من "الجيش الأوروبي"

Ceux qui veulent la guerre en #Ukraine : qu’ils y aillent donc !

Qu’ils prennent leur paquetage et leur casque et qu’ils aillent se battre pour #Zelensky, #Macron, #Ursula et l’OTAN dans le Donbass si ça leur chante ! (cf vidéo ⤵️)



