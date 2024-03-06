إدارة بايدن تدرس جمع 200 مليون دولار من ميزانية البنتاغون لدعم أوكرانيا

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدرس إمكانية جمع 200 مليون دولار من مخصصات البنتاغون لمساعدة أوكرانيا.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر أنه يمكن استخدام الأموال لدفع ثمن الأسلحة والذخيرة لكييف، لكن القرار النهائي لم يتخذ بعد.

وفي منتصف الشهر الماضي تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي، بدعم من الجمهوريين، نسخة بديلة من مشروع القانون الذي ينص على تخصيص 95 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا، فضلا عن إسرائيل وتايوان.

ولا تحتوي هذه الوثيقة على أحكام لتشديد الرقابة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بسبب تفاقم الهجرة غير الشرعية، وفي 15 فبراير، دخل مجلس النواب في عطلة لمدة أسبوعين دون التصويت على مشروع القانون.

هذا وقد صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في وقت سابق بأن نقص الدعم العسكري من قبل الولايات المتحدة يهدد بنفاد ذخيرة المدفعية وأنظمة الدفاع الجوي لدى القوات الأوكرانية.

وحذر سياسيون أمريكيون من أن مخزونات الأسلحة قد استنفدت بسبب أوكرانيا، وأشاروا إلى أن لذلك انعكاسات سلبية على الأمن القومي الأمريكي.

المصدر: وكالات