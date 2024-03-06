كندا أول العائدين.. النرويج تتوقع استئناف تمويل المانحين لوكالة "الأونروا" قريبا

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الكندية يوم الثلاثاء، أن أوتاوا تعتزم استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد أسابيع من وقفه.

ونقلت الهيئة عن مسؤول حكومي لم تسمه أن الحكومة الاتحادية تعتزم تحويل 25 مليون دولار كندي (18.5 مليون دولار) في أبريل، والإعلان عن تمويل جديد.

ورفض متحدثون باسم وزارة الخارجية ووزارة التنمية الدولية، التي تشرف على المساعدات الكندية، التعليق على هذه الأنباء.

وإذا صحت هذه الأنباء، فستكون كندا من أوائل الدول التي تتراجع عن تجميد التمويل المقدم إلى الوكالة التي توظف 13 ألف شخص في غزة في إدارة مدارس وعيادات رعاية صحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، فضلا عن توزيع مساعدات إنسانية.

وقالت جولييت توما مديرة الإعلام والتواصل لدى أونروا لوكالة "رويترز" في وقت سابق من يوم الأربعاء، إن الدول الست عشر التي أوقفت تمويلا بقيمة 450 مليون دولار للوكالة لم تتراجع عن قرارها بعد.

ورجح وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي يوم الأربعاء، أن تعيد العديد من هذه الدول التفكير مرة أخرى، ومن الممكن استئناف التمويل قريبا.

وواصلت النرويج وهي من كبار المانحين للأونروا تمويلها وحولت 275 مليون كرونة (26 مليون دولار) في فبراير الماضي، وهو ما يمثل حجم مساهمتها السنوية المعتادة، وقالت إنه قد يتم إرسال المزيد من الأموال. وتضغط أوسلو أيضا على البلدان التي أوقفت التمويل مؤقتا من أجل استئنافه.

وقال بارث إيدي لوكالة "رويترز" في مقابلة "أعتقد أن عددا كبيرا من الدول التي فرضت التعليق (تعيد) التفكير مرة أخرى" مشيرا إلى إقرار هذه الدول بأنها "لا يمكنها معاقبة المجتمع الفلسطيني بأكمله".

وأضاف بعد اجتماعه مع منظمات الإغاثة النرويجية لتقييم الوضع الإنساني في غزة "هذا الأمر أصبح يحظى بالاعتراف بشكل متزايد وموضع اتفاق بين كثيرين".

وتابع قائلا: "لكنهم يحتاجون بالطبع إلى مخرج مشرف، وهذا يعني أنهم يأملون، على ما أعتقد، دون التحدث باسم كل دولة على حدة، في أن يحصلوا على شيء من هذه التحقيقات ليكمنهم القول: حسنا، كنا بحاجة إلى تعليق لكننا عدنا الآن".

وقال فيليب لازاريني مدير عام أونروا يوم الاثنين إن الوكالة "تعمل بالحد الأدنى" بسبب توقف التمويل بعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفي أونروا بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر الذي شنه مقاتلو "حماس" على مستوطنات غلاف غزة.

وأوقفت أونروا الموظفين الذين اتهمتهم إسرائيل بالتورط في هجمات السابع من أكتوبر، وفتحت تحقيقا داخليا مستقلا في الأمم المتحدة بعد هذه الاتهامات.

ولطالما دعت السلطات الإسرائيلية إلى حل الوكالة بحجة أن مهمتها عفا عليها الزمن، وأنها تعزز المشاعر المعادية لإسرائيل بين موظفيها وفي مدارسها ومهمتها الاجتماعية الأوسع. وتعارض أونروا بشدة هذا التوصيف.

المصدر: رويترز