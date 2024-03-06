بوتين: قصف القوات الأوكرانية المدنيين في بيلغورود جريمة حرب ولن نترك مرتكبيها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، أن الضربات التي تشنها القوات الأوكرانية على المدنيين في مقاطعة بيلغورود هي جريمة حرب، وروسيا لن تترك مرتكبيها دون حساب.

وقال بوتين في لقاء مع المشاركين في مهرجان الشباب العالمي: "قصف أهداف مدنية وتنفيذ هجمات براجمات الصواريخ على الساحات والمدنيين هذا بالطبع جريمة حرب. هكذا سنتعامل مع ما حدث، ولن نترك مرتكبها وشأنه".

وشكر الرئيس سكان منطقة بيلغورود على شجاعتهم واستعدادهم للقتال وموقفهم الوطني تجاه ما يحدث، وكذلك المتطوعين الذين "يقدمون مساهمة كبيرة في القضية العامة".

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية مع روسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وفي 15 فبراير الماضي، نفذت القوات الأوكرانية هجوما صاروخيا على مقاطعة بيلغورود أسفر عن مقتل 7 أشخاص، وإصابة 18 بجروح حسبما أعلنت وزارة الصحة الروسية.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.

المصدر: RT