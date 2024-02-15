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ارتفاع عدد القتلى جراء الهجوم الأوكراني على بيلغورود إلى 7 أشخاص

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ارتفاع عدد القتلى جراء الهجوم الأوكراني على بيلغورود إلى 7 أشخاص
Sputnik
مكان الهجوم، بيلغورود، روسيا، 15 فبراير 2024
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أعلنت وزارة الصحة الروسية اليوم الخميس ارتفاع عدد القتلى نتيجة هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مدينة بيلغورود جنوب غربي روسيا إلى سبعة أشخاص فيما أصيب 18 آخرون.

وجاء في بيان الوزارة: "وفقا للبيانات العملياتية، أدى القصف إلى مقتل سبعة أشخاص، بينهم طفل واحد، وإصابة 18 شخصا، بينهم أربعة أطفال، وتلقى أربعة منهم الرعاية في العيادات الخارجية، وتم نقل 14 شخصا إلى المستشفى في حالات متفاوتة الخطورة".

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وقالت الوزارة "يتم تزويدهم بكل المساعدة اللازمة، وتقديم المساعدة للضحايا يخضع للإشراف الشخصي من وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو".

وفي وقت سابق من اليوم أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف مقتل 5 أشخاص بمن فيهم طفل وإصابة 18 آخرين بقصف أوكراني على مدينة بيلغورود.

ويشار إلى أن القوات الأوكرانية، تستهدف بشكل شبه يومي المنشآت والمرافق المدنية في المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ وقذائف المدفعية.

المصدر: تاس+RT

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