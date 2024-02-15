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لحظة استهداف مدينة بيلغورود الروسية بصاروخ أوكراني

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رصدت كاميرات المراقبة لحظة استهداف أحد المتاجر في مدينة بيلغورود جنوب غربي روسيا بصاروخ أوكراني اليوم الخميس.

وحسب معلومات أولية فإن القصف الأوكراني على مدينة بيلغورود أدى إلى مقتل 6 أشخاص بينهم طفل بالغ من العمر 4 أشهر وإصابة 17 آخرين بينهم 4 أطفال. 

وتعرض مركز للتسوق وملعب مدرسة ومباني سكنية شاهقة لأضرار بالغة.

وأسقطت الدفاعات الروسية 14 صاروخا RM-70 Vampire أطلقتها قوات كييف على بيلغورود.

المصدر: RT

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