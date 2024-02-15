لحظة استهداف مدينة بيلغورود الروسية بصاروخ أوكراني

رصدت كاميرات المراقبة لحظة استهداف أحد المتاجر في مدينة بيلغورود جنوب غربي روسيا بصاروخ أوكراني اليوم الخميس.

وحسب معلومات أولية فإن القصف الأوكراني على مدينة بيلغورود أدى إلى مقتل 6 أشخاص بينهم طفل بالغ من العمر 4 أشهر وإصابة 17 آخرين بينهم 4 أطفال.

وتعرض مركز للتسوق وملعب مدرسة ومباني سكنية شاهقة لأضرار بالغة.

وأسقطت الدفاعات الروسية 14 صاروخا RM-70 Vampire أطلقتها قوات كييف على بيلغورود.

المصدر: RT