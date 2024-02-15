لحظة استهداف مدينة بيلغورود الروسية بصاروخ أوكراني
تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wzij
رصدت كاميرات المراقبة لحظة استهداف أحد المتاجر في مدينة بيلغورود جنوب غربي روسيا بصاروخ أوكراني اليوم الخميس.
وحسب معلومات أولية فإن القصف الأوكراني على مدينة بيلغورود أدى إلى مقتل 6 أشخاص بينهم طفل بالغ من العمر 4 أشهر وإصابة 17 آخرين بينهم 4 أطفال.
وتعرض مركز للتسوق وملعب مدرسة ومباني سكنية شاهقة لأضرار بالغة.
وأسقطت الدفاعات الروسية 14 صاروخا RM-70 Vampire أطلقتها قوات كييف على بيلغورود.
المصدر: RT