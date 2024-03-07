 
مباشر

إيطاليا.. اعتقال سوريين مناوئين لدمشق

أخبار العالم

إيطاليا.. اعتقال سوريين مناوئين لدمشق
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x40h

اعتقلت الشرطة الإيطالية في محافظة ساساري (مقاطعة ساردينيا ـ غرب)، مواطنين من أصل سوري، صدر بحقهما حكم بالسجن من محكمة الاستئناف، بتهمة التورط بأنشطة الإرهاب الدولي.

وكشفت التحقيقات التي جرت بالتعاون مع مديرية الشرطة الوقائية المركزية – جهاز مكافحة التطرف والإرهاب الخارجي، أن الرجلين كانا منذ عام 2014 وحتى بداية عام 2018، جزءا من تنظيم متخصص في الحوالات البريدية، إذ كانا يجريان تحويلات مالية من إيطاليا إلى سوريا والعكس لصالح مقاتلي الميليشيات المناهضة لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وكشفت التحقيقات أن هذه الميليشيات دأبت على استخدام أساليب تنطوي على الاستخدام العشوائي للعنف، غير مبالية بحياة المدنيين العزل، والقبول بالآثار الجانبية للعنف المباشر.

إقرأ المزيد
10 سنوات سَجناً لجزائري حاول تهريب تونسية مشتبهٍ بها في قضية إرهابية
10 سنوات سَجناً لجزائري حاول تهريب تونسية مشتبهٍ بها في قضية إرهابية

وقالت مصادر أمنية، إن من بين المواد التي عثر عليها مقاطع فيديو لمراسيم أداء القسم، وتدريبات عسكرية، تتغنى بالانتصارات، ومشاهد حربية مع انفجارات، كان قاسمها المشترك الاحتفال بقوى الثورة التي تقاتل السلطات السورية.

وحكم على الرجلين المعتقلين بالسجن لمدة 5 سنوات، وبموجب فترة الحبس الاحتياطي التي خضعا لها مسبقا على ذمة التحقيق، سيمكث الرجلان في السجن ما يقرب من السنة وستة أشهر في سجن بانكالي (ساساري) الذي اصطحبا إليه.

المصدر: AKI

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا