الاتحاد الأوروبي بصدد إطلاق ممر إنساني بحري لدعم سكان غزة

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه بصدد إطلاق ممر إنساني بحري لدعم سكان قطاع غزة، وسط تحذير الأمم المتحدة من أن أكثر من نصف مليون شخص في القطاع يواجهون خطر المجاعة في ظل الحصار الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنه من المقرر أن تسافر فون دير لاين إلى قبرص هذا الأسبوع حيث يعمل الاتحاد على إنشاء ممر إنساني لدعم السكان في غزة عبر الجزيرة المتوسطية.

وأفاد بأن "جهود المفوضية تركز على التأكد من قدرتنا على تقديم المساعدة للفلسطينيين"، مضيفا: "نأمل جميعا أن يتم هذا الافتتاح الممر قريبا جدا".

هذا وتتوالى تحذيرات مسؤولين، بمنظمات دولية للطفولة والإغاثة، من تدهور أوضاع الأطفال في غزة، على كافة المستويات، إذ قالت أديل خضر، المديرة الإقليمية لليونيسف، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يجب تمكين وكالات الإغاثة الإنسانية مثل اليونيسف من عكس الأزمة الإنسانية، ومنع المجاعة، وإنقاذ حياة الأطفال".

وفي وقت سابق قال المقرر الأممي المعني بالحق في الغذاء إن إسرائيل تقوم بتجويع الفلسطينيين عمدا، مشددا على أنه "يجب محاسبتها على جرائم الحرب والإبادة الجماعية".

المصدر: "رويترز" + RT