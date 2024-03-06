نائب أمريكي: تدهور تركيز بايدن وإدراكه العقلي بات ملحوظا للعالم

قال عضو الكونغرس الجمهوري آندي بيغز عبر قناة "فوكس بيزنس" إن الولايات المتحدة تقودها الإدارة الرئاسية، وليس الرئيس جو بايدن بهفواته المتكررة.

وأضاف بيغز للقناة ، أنه بات واضح للجمهور الأمريكي وللجميع مدى تدهور الإدراك العقلي لبايدن".

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وتابع قائلا: "نظرا لوضعه بتنا ندرك أن بايدن لا يقود البلاد حقا"، منوها بأن بايدن يتم تلقينه بما يتوجب عليه قوله.

ولفت بيغز إلى أن العديد من الأمريكيين يأتون إليه ويسألونه من الذي يدير البلاد حقا.

وبايدن هو أكبر رئيس للولايات المتحدة سنا في التاريخ، وقد أثارت زلاته وأخطائه المتكررة في العلن انتقادات لاذعة.

حيث خلط بين أسماء القادة الأوروبيين، قائلا إنه تواصل مؤخرا مع المستشار الألماني هيلموت كول الذي توفي عام 2017، والرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران الذي توفي قبل 30 عاما تقريبا وغيرها من الزلات والتصرفات الغريبة.

المصدر: RT