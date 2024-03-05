البيت الأبيض يعلق على تصريحات ماكرون ويؤكد أنه لن يرسل قوات إلى أوكرانيا

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن القوات الأمريكية لن تقاتل على الأراضي الأوكرانية، وإن الرئيس الفرنسي مسؤول عن كلامه.

وقال في إحاطة ردا على طلب للتعليق على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للحلفاء إلى "عدم إظهار الجبن": "لن أقوم بتحليل كلمات الرئيس ماكرون. بالتأكيد لديه الحق والإمكانية للتعبير عن رأيه. لا يمكنني التحدث إلا نيابة عن (الرئيس الأمريكي جو) بايدن، القائد الأعلى (للقوات الأمريكية)".

وشدد على أن بايدن "قد أوضح منذ البداية (الصراع في أوكرانيا) أن القوات الأمريكية لن تقاتل على الأراضي الأوكرانية".

وأضاف كيربي أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لم يطلب من الحلفاء إرسال قوات إلى أوكرانيا. وقال: "الرئيس الأوكراني لم يطلب قط إرسال قوات أجنبية للقتال من أجل بلاده ... سيقوم هو وجيشه بذلك، لكنهم بحاجة إلى الدعم، وسنساعد في ذلك".

من جانبه وصف مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، اليوم الثلاثاء، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعماء أوروبيين آخرين بشأن إرسال قوات من الناتو إلى أوكرانيا بأنها خطيرة للغاية.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الفرنسي، الحلفاء في أوروبا إلى "عدم إظهار الجبن" فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا.

وفي نهاية الشهر الماضي قال ماكرون إنه خلال اجتماع في باريس، ناقشت خلاله حوالي 20 دولة غربية تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، وأثيرت مسألة إمكانية إرسال قوات برية من الدول الغربية إلى أوكرانيا.

ووفقا له، لم يتمكن المشاركون من التوصل إلى توافق رسمي حول هذه القضية، ولكن لا يمكن استبعاد مثل هذا السيناريو في المستقبل.

المصدر: تاس