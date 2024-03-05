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نيجيريا.. اختطاف 47 امرأة على الأقل من قبل مسلحين متشددين

أخبار العالم

نيجيريا.. اختطاف 47 امرأة على الأقل من قبل مسلحين متشددين
AFP KOLA SULAIMON
صورة من الأرشيف
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أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصادر محلية بأن ما لا يقل عن 47 امرأة في عداد المفقودين بعد حملة اختطاف نفذها مسلحون متشددون بشمال شرقي نيجيريا.

ونقلت "فرانس برس" عن قائد مليشيا محلية مضادة للمتشددين قوله، إن نساء من مخيمات اللاجئين في منطقة نغالا بالقرب من الحدود مع الكاميرون كن يجمعن الأخشاب لحظة هجوم المسلحين المنتمين إلى "تنظيم الدولة الإسلامية ولاية غرب إفريقيا" في ولاية بورنو النيجيرية، يوم الجمعة الماضي.

وحسب قوله، فإن بعض النساء تمكن من الفرار، لكن 47 امرأة لم يعرف مكانهن.

وأضاف قائد المليشيا أنه "تم اختطافهن من قبل الجهاديين".

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وأكد المتحدث باسم الشرطة في ولاية بورنو وقوع الهجوم، لكنه لم يتمكن من تحديد عدد الأِشخاص المخطوفين أو المحتجزين لدى المسلحين.

يذكر أن نيجيريا تشهد أعمال عنف بشكل مستمر في السنوات الأخيرة، وخصوصا في ولايات شمال شرقي ووسط البلاد.

وفي الشهر الماضي اختطف المسلحون 35 امرأة أثناء عودتهن من حفل زفاف في ولاية كاتسينا بشمال شرقي البلاد.

المصدر: فرانس برس

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