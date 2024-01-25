55 قتيلا على الأقل جراء هجومين وسط نيجيريا

أعلنت جمعية نيجيرية محلية يوم الخميس، أن 55 شخصا على الأقل قتلوا إثر هجومين وقعا في منطقة بلاتو شمال وسط نيجيريا.

وقالت مصادر محلية إنه "على الرغم من فرض حظر التجول، يوم الثلاثاء، لمدة 24 ساعة في منطقة مانغو، فقد جرى حرق ونهب المدارس ودور العبادة والمنازل إثر هجمات جديدة".

واتهمت منظمة "مواغافول للتنمية، وأغلب أعضائها من المسيحيين، مربي المواشي المسلمين من قبيلة الفولاني، بمهاجمة قرية كوهاسلالك وقتل نحو 55 شخصا".

وأكد حصيلة القتلى مسؤول في خدمة الإسعاف المحلية، ومصدر من منظمة إغاثية.

وقال الرئيس المحلي لمنظمة الصليب الأحمر النيجيري، نورالدين حسيني ماغاجي، إنه "جرى إنشاء مخيمين للنازحين في بلدة مانغو لإيواء نحو 1500 شخص".

وفرض حاكم منطقة بلاتو حظر التجول، يوم الثلاثاء الماضي، إثر اشتباك جديد أرجعته السلطات إلى خلاف بين راع يسوق ماشيته وسكان يستخدمون الطريق.

إقرأ المزيد

وتقع ولاية بلاتو على الخط الفاصل بين شمال نيجيريا الذي تسكنه أغلبية مسلمة، وجنوب نيجيريا الذي تسكنه أغلبية مسيحية.

المصدر: RT