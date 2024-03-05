الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1090 جنديا أوكرانيا وإسقاط مقاتلة "ميغ 29" و112 مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 1090 عسكريا أوكرانيا وإسقاط مقاتلة "ميغ 29" و112 مسيرة على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا حسنت قوات "الغرب" الروسية مواقعها وتم صد 5 هجمات وبلغت خسائر العدو 35 عسكريا ومعدات وأسلحة ومدافع غربية.

على محور دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وسيطرت على تحصينات هامة وتم صد هجومين وبلغت خسائر العدو 300 عسكري ودبابتين وأسلحة ومدافع غربية وغيرها من المعدات العسكرية.

على محور أفدييفكا تواصل القوات الروسية تعزيز خطوطها وتطهير مواقع هامة وبلغت خسائر العدو 500 عسكري ومدرعات بينها "برادلي" وناقلة جند مدرعة M113، ومعدات وأسلحة ومدافع غربية.

على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 230 عسكريا وتدمير دبابتين ومعدات وأسلحة ومدافع غربية للعدو.

على محور خيرسون عززت القوات الروسية مواقعها وتم صد هجوم بالقرب من بلدة رابوتينو بمقاطعة زابوروجيه وبلغت خسائر العدو 25 عسكريا

تم تدمير نظام S300 للدفاع الجوي في منطقة ماياكي في دونيتسك ومركز للتحكم بالمسيرات في نوفو كالينوفوفيه في دونيتسك.

أسقطت دفاعاتنا 4 صواريخ HIMARS أمريكية ومقاتلة "ميغ 29" بالقرب من قرية لوبوميروفكا بمقاطعة نيكولاييف.

تم إسقاط 112 مسيرة أوكرانية في دونيتسك وزابوروجي.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية