إحصائيات: حجم المساعدات الإنسانية الغربية لأوكرانيا انخفض 1.5 مرة

أشارت بيانات الأمم المتحدة والدول المانحة لكييف إلى أن أوكرانيا تلقت عام 2023 مساعدات إنسانية من الغرب بواقع أقل 1.5 مرة قياسا بعام 2022 الذي صرفوا لها فيه 102.2 مليار دولار.

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وعام 2022 خصصت الدول الغربية 102.2 مليار دولار لتقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا، بينما بلغ هذا المبلغ عام 2023 68.6 مليار دولار فقط.

وانخفض الحجم الإجمالي للمساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا أيضا من 48.5 مليار دولار عام 2022 إلى 41.4 مليار دولار عام 2023.

وعام 2023 كانت الولايات المتحدة أكبر دولة مانحة لأوكرانيا، حيث خصصت مساعدات بقيمة 44.6 مليار دولار (مقابل 40.4 مليار دولار عام 2022).

أما الاتحاد الأوروبي الذي تصدر عام 2022 قائمة المانحين وقدم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 43.2 مليار دولار، خفّض حجم دعمه لأوكرانيا عام 2023 بواقع 18 مرة إلى 2.4 مليار دولار.

وانخفضت مساعدة النبك الدولي لكييف من 18 مليار دولار عام 2022 إلى 10 مليارات دولار عام 2023.

أما اليابان فزادت دعمها لأوكرانيا من 1.4 مليار دولار عام 2022 إلى 10.9 مليار دولار عام 2023، لتصبح ثاني أكبر دولة مانحة بعد الولايات المتحدة، فيما لم تقدم طوكيو لكييف عام 2023 إلا مساعدات إنسانية.

أما ألمانيا فزادت مساعدتها خلال العامين الماضيين من 5.7 مليار دولار إلى 6.3 مليار دولار.

من جهتهما خفضت بريطانيا مساعداتها لكييف من 5.4 مليار دولار إلى مليار دولار، وكندا من 3.4 مليار إلى 1.3 مليار دولار.

المصدر: تاس