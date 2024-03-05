موسكو تعلق على قرار الأرجنتين عدم الانضمام إلى مجموعة "بريكس"

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن روسيا تحترم قرار الأرجنتين عدم الانضمام إلى مجموعة "بريكس".

إقرأ المزيد

وأضاف: "بالنسبة للأرجنتين، كما تعلمون أجريت انتخابات رئاسية هناك في نهاية العام الماضي، واعتبرت الإدارة الأرجنتينية الجديدة أنها لا ترى بلادها في "بريكس" اليوم".

وأرسلت السلطات الأرجنتينية رسائل رسمية إلى جميع رؤساء الدول في المجموعة بشأن عدم الرغبة بالانضمام.

وأضاف: "كان هذا هو اختيار السلطات الأرجنتينية ويجب احترامه بالطبع، ولكن من خلال ثقلها السياسي والاقتصادي، فإن دولة كالأرجنتين تستحق بالتأكيد أن تكون عضوا في مجموعتنا".

وفي أواخر العام الماضي، رفض الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي الدعوة الموجهة لبلاده لتصبح من أعضاء مجموعة "بريكس".

وكان الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي قد صرح عدة مرات، بأنه ينوي في سياسته الخارجية التركيز على العلاقات مع واشنطن، وليس مع دول بريكس.

المصدر: تاس