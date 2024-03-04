موسكو تتحدث عن اجتماع دول "نووية" في السعودية

أفادت وزارة الخارجية الروسية بأنه قد تم عقد اجتماع عمل بصيغة الدول الخمس النووية بالعاصمة السعودية الرياض، 29 فبراير الماضي.

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جاء ذلك وفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين، حيث تابع البيان: "في إطار أداء روسيا لمهام المنسق في الدول الخمس النووية (الصين، روسيا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا)، عقد في 29 فبراير الماضي اجتماع عمل عادي بصيغة الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية وفقا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

المصدر: الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية