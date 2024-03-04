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قوات "المركز" الروسية تدمّر ثالث دبابة "أبرامز" أمريكية في دونيتسك

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير ثالث دبابة "أبرامز" أمريكية في دونيتسك عوّلت قوات كييف وحلفاؤها عليها كثيرا، كما عولوا على "ليوبارد" الألمانية التي حرقها الجيش الروسي بالجملة.

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وأضافت الدفاع الروسية في بيانها لليوم أنها كبدت العدو أكثر من 490 عسكريا ودبابتين، بينها ثالث دبابة "أبرامز" أمريكية، وأربع مدرعات بينها ثلاث "برادلي" أمريكية وغير ذلك من الأسلحة والآليات والمدافع.

وأشارت الوزارة إلى استمرار قوات "المركز" الروسية في تقدمها على محور أفدييفكا في جمهورية دونيتسك.

المصدر: نوفوستي

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