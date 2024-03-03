مسيرات "الغول" الروسية تسبب إصابة مدمرة لدبابة "أبرامز" الأمريكية في أفدييفكا (فيديو)

أظهر مقطع فيديو مصور بواسطة طائرات مسيرة روسية من طراز "الغول"، لقطات لتدمير دبابة "أبرامز" الأمريكية بالقرب من محور أفدييفكا يوم أمس الأحد.

وتظهر اللقطات المأخوذة من الطائرات المسيرة، تحليق طائرة مسيرة أولى إلى جانب برج المركبة القتالية الأمريكية، بينما تأتي طائرة مسيرة ثانية من اتجاه مختلف وتضرب برج الدبابة.

وسبق أن أفاد ممثل الشركة المصنعة للطائرات المسيرة "الغول" يوم الأحد، بتدمير دبابة "أبرامز" أمريكية جديدة بواسطة طائرات مسيرة، وتم تعطيل الدبابة بشكل مشترك مع مقاتلي مجموعة "المركز".

وأوضح ممثل الشركة المصنعة: "اليوم، تم تدمير دبابة أبرامز بواسطة طائرات الغول المسيرة بالقرب من أفدييفكا من قبل مقاتلي مجموعة المركز، عندما اقتربت الدبابة الأمريكية من مواقعنا، ضربها جنود المشاة بقاذفة قنابل آر بي جي -7. ومن ثم تم حرقها بواسطة الطائرات المسيرة الانتحارية "الغول" من إنتاجنا".

وأكد المتحدث أن دبابة "أبرامز" هذه ليست الأولى التي يتم تدميرها بواسطة هذه الطائرة، مشيرا إلى أنها خرجت عن الخدمة فور استهدافها.

وفي 27 فبراير الماضي، وثق الجيش الروسي تدمير أول دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" بمنطقة العملية الخاصة كانت بحوزة قوات كييف في أفدييفكا، وظهرت في الفيديو وهي تحترق بعد أن حولتها النيران الروسية إلى أشلاء.

وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الجيش الروسي أكد منذ البداية، أن دبابات "أبرامز" ستُحرق كما الدبابات الأخرى، مؤكدا أن الجيش يواصل تجريد أوكرانيا من السلاح يوميا.

في نهاية الأسبوع الماضي، أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية أن قوات كييف تستخدم دبابة "أبرامز" منذ أكثر من شهر على محور أفدييفكا.

المصدر: RT