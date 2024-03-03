القوات الروسية تدمر دبابة أمريكية جديدة من طراز "أبرامز"

دمرت وحدات الجيش الروسي اليوم الأحد، في بلدة بيرداتشي على محور أفدييفكا دبابة أمريكية جديدة من طراز "أبرامز" تم إرسالها إلى القوات الأوكرانية.

وأشارت قناة "سولوفيوف" الروسية إلى أن القوات الروسية استهدفت جنزير الدبابة بواسطة قاذف يدوي، ثم دمرها جنود اللواء الثلاثين للبنادق الآلية من سمارة بواسطة طائرة هجوم أرضي.

وفي 27 فبراير الماضي، وثق الجيش الروسي تدمير أول دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" بمنطقة العملية الخاصة كانت بحوزة قوات كييف في أفدييفكا، وظهرت في الفيديو وهي تحترق بعد أن حولتها النيران الروسية إلى أشلاء.

وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الجيش الروسي أكد منذ البداية، أن دبابات "أبرامز" ستحرق كما الدبابات الأخرى، مؤكدا أن الجيش يواصل تجريد أوكرانيا من السلاح يوميا.

وأكد يان غاغين مستشار رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين أن أي معدات أجنبية ستتعرض للتدمير وأن إمدادات الأسلحة الجديدة إلى كييف ستواجه نفس مصير الأسلحة السابقة، حيث سيتم صهرها من أجل استخدامها لإعادة إعمار مدن دونباس.

في نهاية الأسبوع الماضي، أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية أن قوات كييف تستخدم دبابة "أبرامز" منذ أكثر من شهر على محور أفدييفكا. وتظهر الدبابة الأمريكية في الفيديو الذي نشرته وسائل الإعلام الأوكرانية وهي تتجول في قرية مدمرة وتطلق النار من مدفعها.

وفي نهاية سبتمبر 2023، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن ممثلين عن البنتاغون، بأن الدفعة الأولى من دبابات "أبرامز" الأمريكية وصلت إلى أوكرانيا.

وفي منتصف أكتوبر، قال ممثل قيادة الجيش الأمريكي في أوروبا وإفريقيا، العقيد مارتن أودونيل، لموقع "الحرية" الأوكراني إن الولايات المتحدة سلمت أوكرانيا الدفعة الكاملة التي وعدت بها سابقا والتي تضم 31 دبابة أبرامز.

المصدر: RT