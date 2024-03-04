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ضابط بلجيكي كبير يحذر من النقص الحاد للذخيرة في أوروبا بعد استنزافها في أوكرانيا

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ضابط بلجيكي كبير يحذر من النقص الحاد للذخيرة في أوروبا بعد استنزافها في أوكرانيا
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صورة أرشيفية
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حذر نائب وزير الدفاع البلجيكي السابق مارك ثيس من النقص الحاد للذخيرة في دول أوروبا بعد استنزاف قوات كييف لها، مشيرا إلى أن تعويض بعض الذخائر الحيوية قد يستغرق 7 سنوات.

ونقل عنه موقع Merkur.de أن حرب أوكرانيا "استنزفت مخزونات الذخيرة في جميع أنحاء أوروبا، وهناك حاجة ماسة للإمدادات"، محذرا من صعوبة تعويض هذه المخزونات.

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وقال: "إذا طلبنا اليوم بعض أنواع الذخيرة سوف يستغرق الحصول عليها 7 سنوات، وحتى أبسط أنواع الذخيرة من عيار 5.56 مم".

وأضاف أن هذه ليست مشكلة أوكرانيا بقدر ما هي مشكلة حلف "الناتو"، حيث توجد خلافات بين الدول الأعضاء حول عواقب هذا النقص في الذخيرة.

وقال: "نحن في وضع صعب، وهو ما يتطلب الكثير من العمل. وقد نكون على يقين من أن خصومنا في موسكو أو بكين يعرفون عن ذلك النقص في الذخيرة".

وبشأن الجيوش الأوروبية، قال مارك ثيس: "جيوشنا مخصصة للعمليات الاستكشافية، وتلك وحدات صغيرة ذات لوجستيات قليلة واستهلاك قليل جدا للذخيرة. فإذا وجدنا أنفسنا في زمن حرب مفتوحة مرة أخرى، سيمثل ذلك تحديا كبيرا، لاسيما في مجال الذخيرة والخدمات اللوجستية".

وأشار إلى أن ألمانيا أواخر الثمانينيات من القرن الماضي كانت تمتلك 5 آلاف دبابة، واليوم لديها بين 200-300 دبابة.

المصدر: Merkur.de

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