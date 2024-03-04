سياسي ألماني: خطط الهجوم على جسر القرم جنونية

وصف العضو السابق في البرلمان الألماني فالديمار غيردت خطط الهجوم على جسر القرم التي تم الكشف عنها في روسيا مؤخرا، بأنها جنونية.

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وقال غيردت في حديث لوكالة "نوفوستي": "الهجوم على جسر القرم عمل جنوني يجر بلادنا إلى النزاع في أوكرانيا، بما يعني أن حياة المواطنين الألمان لا تعني شيئا بالنسبة للسلطات الألمانية".

وأشار إلى المحادثة التي تم اعتراضها بين ضباط الجيش الألماني ستحدث صدى كبيرا في المجتمع الألماني.

وتابع: "سنقوم الآن بعمل جدي في ألمانيا حتى يرى الناس كيف يتم تضليلهم ودفعهم نحو التهديد بالصراع العسكري المباشر. علينا أن نفتح أعين الناس على ما يحدث".

وكشفت رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان في 1 مارس الجاري عن تسجيل صوتي يبحث فيه ضباط ألمان كبار كيفية ضرب جسر القرم الروسي عبر مضيق كيرتش في البحر الأسود، "بما يبقي ألمانيا بعيدة عن الشبهات".

من جهتها طالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الجانب الألماني بالتوضيح.

وأمس الأحد أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في كلمة خاصة بالتسجيل الصوتي المنشور أن الضباط الألمان بحثوا "سيناريوهات محتملة" وليس خططا ألمانية ملموسة، مؤكدا أن هذه المحادثة لا تعني إعطاء الضوء الأحضر لتقديم صواريخ "تاوروس" الألمانية لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي