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الأسد ساخرا: العقوبات التي فرضها زيلينسكي بحقي سببت لي "اضطرابا عصبيا"!

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الأسد ساخرا: العقوبات التي فرضها زيلينسكي بحقي سببت لي
Gettyimages.ru
الرئيس السوري بشار الأسد
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علق الرئيس السوري بشار الأسد على العقوبات التي فرضها عليه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشيء من السخرية قائلا إنها سببت له "اضطرابا عصبيا".

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الرئيس السوري: زيلينسكي كان أكثر نجاحا في دور ممثل كوميدي منه كرئيس لأوكرانيا
الرئيس السوري: زيلينسكي كان أكثر نجاحا في دور ممثل كوميدي منه كرئيس لأوكرانيا

وقال الأسد مازحا خلال مقابلة حصرية مع قناة "سولوفيوف لايف" التلفزيونية: "لقد أصبت باضطراب عصبي منذ ذلك الحين".

وأشار الأسد إلى أن زيلينسكي بقراره فرض العقوبات في حقه نجح في إضحاكه رسميا، مؤكدا أن زيلينسكي كان أكثر نجاحا في دور الممثل الكوميدي منه في عباءة "زعيم الأمة".

وقال: "زيلينسكي كان ممثلا كوميديا، كانت هذه مهنته قبل أن يصبح رئيسا، وبالمناسبة كان أكثر نجاحا في هذا الدور أي كممثل الكوميدي، فدور زعيم الأمة لا يناسبه".

ففي مارس 2023، فرض الرئيس الأوكراني عقوبات ضد الرئيس السوري بشار الأسد، ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد ورئيس وزراء سوريا حسين عرنوس.

وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية في 30 يونيو 2022 عن انهيار العلاقات الدبلوماسية مع سوريا دون كسر العلاقات القنصلية ردا على قرار دمشق الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

المصدر: تاس 

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