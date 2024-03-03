الرئيس السوري: زيلينسكي كان أكثر نجاحا في دور ممثل كوميدي منه كرئيس لأوكرانيا

أكد الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة حصرية لقناة "سولوفيوف" الروسية، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كان أكثر نجاحا في دور الممثل الكوميدي منه في دور "زعيم الأمة".

وقال الأسد مازحا ردا على سؤال حول ما إذا كانت العقوبات التي يفرضها زيلينسكي قد انعكست عليه: "تسببوا لي في اضطراب عصبي".

وأضاف الرئيس السوري: "إنه ممثل كوميدي. هذه كانت مهنته قبل الرئاسة. وبالمناسبة، كان أكثر نجاحا في دور الممثل الكوميدي، وليس زعيم الأمة".

ففي مارس 2023، فرض الرئيس الأوكراني عقوبات ضد الرئيس السوري بشار الأسد، ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد ورئيس وزراء سوريا حسين عرنوس.

وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية في 30 يونيو 2022 عن انهيار العلاقات الدبلوماسية مع سوريا دون كسر العلاقات القنصلية ردا على قرار دمشق الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

المصدر: RT