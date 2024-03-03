الأسد حول الانتخابات الرئاسية الروسية: نفضل الشخص الذي كافح الإرهاب معنا في سوريا

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن موقف سوريا من المرشحين للانتخابات الرئاسية في روسيا واضح، وأن دمشق تؤيد الشخص الذي كافح الإرهاب في الأراضي السورية.

وأضاف الأسد في حديث حصري لصفحة "سولوفيوف لايف" الروسية بثته قناة "روسيا 1": "إذا نظرنا إلى روسيا كدولة تقاتل معنا في سوريا ضد الإرهاب، فإن هذا الموضوع بالطبع له وقعه علينا، ولا يمكننا أن ننظر إليه كمسألة داخلية روسية. الشخص الذي قرر القتال ومكافحة الإرهاب في سوريا مهم بالنسبة لنا".

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وأشار الأسد إلى أن "وجود مثل هذا الشخص في منصبه أمر له أهميه كبيرة، لأن أي تغيرات سيكون لها بالتأكيد تأثير علينا. إذا سألتموني عن المرشحين المفضلين بالنسبة لنا في الانتخابات الرئاسية الروسية، أعتقد أن الجواب سيكون واضحا".

وحدد مجلس الفدرالية الروسي الـ17 من مارس 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية الروسية، حيث سيستمر التصويت أيام 15 و16 و17 مارس بناء على طلب المواطنين، كما سيتاح التصويت عن بعد عبر الحكومة الإلكترونية في 28 كيانا روسيّا من أصل 85، بما يلبي أوسع مشاركة في التصويت بتاريخ البلاد.

المصدر: تاس