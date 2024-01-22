لجنة الانتخابات الروسية تتسلم 3 أضعاف عدد الأصوات المؤيدة لترشيح بوتين للسباق الرئاسي

أعلنت ماريانا ليسينكو الرئيسة المشاركة لحملة ترشيح فلاديمير بوتين للانتخابات الرئاسية أن مقر الحملة سلّم 315 ألف صوت مؤيدة لمرشحها إلى لجنة الانتخابات المركزية الروسية.

وقالت ليسينكو للصحفيين: "اليوم هو يوم مهم للغاية بالنسبة لنا، نحن نقدم الأصوات إلى لجنة الانتخابات المركزية. هذه الأصوات من جميع مقاطعات بلادنا، وسلّمنا 315 ألف صوت اليوم للجنة الانتخابات المركزية".

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ويتنافس 11 مواطنا على الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية في روسيا، حيث قبلت لجنة الانتخابات المركزية أوراق ثلاثة مرشحين آخرين هم ليونيد سلوتسكي، ونيقولاي خاريتونوف، وفلاديسلاف دافانكوف، وبما أن الثلاثة ممثلون لأحزاب برلمانية، فإن جمع التوقيعات لدعمهم ليس ضروريا للتسجيل كمرشحين للانتخابات، خلافا لبوتين المرشح المستقل.

ويجب على المرشحين من الأحزاب السياسية غير البرلمانية وهم سيرغي مالينكوفيتش وبوريس ناديجدين وأندريه بوغدانوف وسيرغي بابورين، وإرينا سفيريدوفا، تقديم ما لا يقل عن 100 ألف صوت مؤيد لترشحهم حتى 31 يناير.

ويحتاج المرشحون المستقلون وهم فلاديمير بوتين، ورادا روسكيخ، وأناتولي باتاشيف إلى جمع ما لا يقل عن 300 ألف صوت.

وستجري الانتخابات الرئاسية في 17 مارس 2024 وسيستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام 15 و16 و17 مارس.

المصدر: نوفوستي