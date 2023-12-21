 
مباشر

حملة بوتين تعلن بدء جمع تواقيع ترشيحه اعتبارا من الـ23 من الشهر الجاري

أخبار روسيا

حملة بوتين تعلن بدء جمع تواقيع ترشيحه اعتبارا من الـ23 من الشهر الجاري
Legion-Media APAimages
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wn3s

أعلنت الرئيسة المشاركة لحملة ترشيح فلاديمير بوتين للانتخابات الرئاسية ماريانا ليسينكو، بدء جمع تواقيع المؤيدين لترشح بوتين اعتبارا من 23 من الشهر الجاري وحتى نهاية يناير المقبل.

إقرأ المزيد
بوتين يتقدم بأوراق ترشحه إلى لجنة الانتخابات المركزية الروسية
بوتين يتقدم بأوراق ترشحه إلى لجنة الانتخابات المركزية الروسية

وأضافة رئيسة حملة بوتين: "سنبدأ جمع التوقيعات اعتبارا من 23 ديسمبر وحتى نهاية يناير، ونوجه الآن التعليمات لأعضاء حملتنا في مناطق روسيا ليكونوا قادرين على تنظيم جمع التواقيع حسب الأصول".

وأضافت ليسينكو أن المقر الرئيسي للحملة سيبدأ عمله في غضون أيام وسيشرف عبر الفيديو على عمل المراكز والمنظمات الفرعية التطوعية في عموم روسيا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: الغرب لم يتخل عن أهدافه العدوانية في أوكرانيا ونحن أيضا لا نتخلى عن أهداف عمليتنا العسكرية