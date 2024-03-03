وزير الدفاع الألماني: نشر محادثة الضباط الألمان "جزء من الحرب الإعلامية التي تشنها موسكو"

وصف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس نشر وسائل الإعلام الروسية محادثة بين عسكريين ألمان بشأن قصف جسر القرم، بأنه "جزء من الحرب الإعلامية التي تشنها موسكو".

وقال بيستوريوس، خلال إفادة صحافية حول التسجيل الصوتي المنشور: "هذا جزء من الحرب الإعلامية التي يشنها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. ليس هناك شك في ذلك".

وأضاف: "نحن نتحدث عن الانقسام، نتحدث عن المساس بوحدتنا"، مشددا على أن "هذا يجب أن يعزز الأسطورة الخيالية القائلة بأننا نعمل على شن حرب ضد روسيا، وهو أمر سخيف تماما"، مضيفا أن ألمانيا تعمل حصريا على تقديم الدعم لأوكرانيا.

وأعرب وزير الدفاع الألماني عن أمله أن تظهر النتائج الأولية لفحص التسريب في بداية الأسبوع، مشيرا إلى أنه ليس لديه علم بأي تسريبات أخرى غير محادثة الضباط المنشورة يوم الجمعة الماضي.

وكانت رئيسة تحرير قناة "آر تي" التلفزيونية والمجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا" مارغريتا سيمونيان قد كشفت يوم الجمعة، عن محادثة بين ضباط رفيعي المستوى في الجيش الألماني تضمنت بحث إمكانية اللجوء إلى بريطانيا للمساعدة على التحضير لشن ضربات على روسيا.

ووفقا للمحادثة التي نشرتها سيمونيان، والتي جرت في 19 فبراير 2024، وشارك فيها رئيس قسم العمليات والتدريبات في القوات الجوية الألمانية فرانك غريفي، وقائد القوات الجوية الألمانية إنغو غيرهارتس وموظفو مركز العمليات الجوية التابع لقيادة الفضاء الألمانية فينسكي وفروشتدت، تمت مناقشة مسألة إرسال صواريخ "توروس" إلى أوكرانيا وتنفيذ هجوم على جسر القرم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم الجمعة، إن ألمانيا مطالبة بتوضيحات حول هذا التسجيل الصوتي وبرلين ملزمة بتقديمها فورا.

وذكرت وكالة DPA الألمانية نقلا عن ممثل وزارة الدفاع الألمانية أن وكالة مكافحة التجسس العسكرية الفيدرالية بدأت تحقيقا في اعتراض محتمل للمعلومات.

المصدر: RT