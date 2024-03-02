المتحدثة باسم الخارجية الروسية تكشف محاولات برلين التنصل من فضيحة التسجيلات الصوتية

كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا التناقضات ومحاولات تنصل الحكومة الألمانية من التسجيل الصوتي لضباط الجيش حول ضرب جسر القرم.

وقالت زاخاروفا: "لاحظوا أن تعليقات الوكالات الحكومية الألمانية بشأن التسجيل الصوتي الفاضح، إما أنها لا تأتي من ممثليها الرسميين أو تأتي على شكل بيانات مكتوبة من الإدارات ومنشورة على مواقع الإنترنت الموثوقة، أو من خلال وسائل الإعلام مع إشارات إلى مصادر لم تسمها، أو ذات طبيعة متعددة الاتجاهات بشكل رهيب".

وأضافت: "وعد أولاف شولتس بالنظر في الأمر، ونائب رئيس لجنة مراقبة الاستخبارات في البوندستاغ رودريش كيسفيتر لا يرى أي خطأ في فشل وكالة مكافحة التجسس العسكرية الفيدرالية والجيش".

وتابعت "والآن ذكرت وزارة الدفاع الألمانية، من خلال تسريب لوكالة الأنباء الألمانية ووكالة Tagesshau، أنه تم اعتراض محادثة بين ضباط الجيش الألماني حول خطط لمهاجمة جسر القرم. ومرة أخرى، كل شيء مجهول وبالتالي (الوزارة) غير مسؤولة".

وأضافت متسائلة: "أليس هذا مذهلا؟ لا تقلقوا. (سأخبركم) ماذا يعني هذا؟".

وتابعت زاخاروفا: "(هذا يعني) أولا، عدم وجود حكومة موحدة في ألمانيا. فالنخب والسلطات والناس ليس لديهم مسؤولية بعضهم تجاه بعض ولا ردود فعل. وهذا دليل مباشر على غياب الديمقراطية.

ثانيا، السبب الوحيد لوجود الإعلام في ألمانيا هو الحفاظ على وهم الديمقراطية الشعبية. يتم تحريف كافة المعلومات وتوجيه عرضها وإزاحة المسؤولية عن السلطات.

ثالثا، هناك قوة غير مرئية (وغير معروفة) للناخب الألماني، لا علاقة لها بالنظام الانتخابي داخل أجهزة الدولة في جمهورية ألمانيا الاتحادية التي تحكم ألمانيا الآن. ويكتب الألمان عن شاتنشتات - "دولة الظل"، لكن جميع المواد المتعلقة بهذا الموضوع يتم التبرم منها وحذفها ومراقبتها، وتصنيف أصحابها على أنهم من جماعة نظرية المؤامرة".

واختتمت قائلة: "أعتقد أن الألمان لديهم الآن فرصة فريدة لإنقاذ أنفسهم - لسحب هذا الخيط وجعل السلطات الرسمية تجري محادثة مباشرة حول ما يحدث في ألمانيا، ونوع هذه المحادثة، وأين ومن يقود البلاد".

وكانت رئيسة تحرير قناة "آر تي" التلفزيونية والمجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا" مارغريتا سيمونيان قد كشفت يوم الجمعة، عن محادثة بين ضباط رفيعي المستوى في الجيش الألماني تضمنت بحث إمكانية اللجوء إلى بريطانيا للمساعدة على التحضير لشن ضربات على روسيا.

المصدر: RT