"RT العربية" تلتقي عشرات الشبّان والشابات العرب في مهرجان سوتشي العالمي

تستمر في مركز "سيريوس" بمدينة سوتشي الروسية على البحر الأسود فعاليات مهرجان الشباب العالمي بمشاركة 20 ألف شاب من روسيا وأكثر من 100 دولة، بينهم مئات الشباب العرب.

وستستمر فعاليات المهرجان حتى الـ7 من الشهر الجاري وتواصل "RT العربية" تغطيته، حيث رصدت اليوم أداء الوفد السوري النشيد الوطني لبلاده.

كما التقت "RT العربية" في تغطيتها لهذا الحدث اليوم شبابا من سوريا ومصر والجزائر والإمارات وفلسطين والسودان ولبنان.

وستتخلل المهرجان عشرات الفعاليات والمسابقات الرياضية والعلمية، كما ستقام احتفالات شبابية يسلط الضوء فيها كل وفد مشارك على جانب من ثقافته وهواياته ومهاراته.

وتعيد فعاليات المهرجان إلى الأذهان "أولمبياد سوتشي" الشتوي قبل 10 سنوات، الذي أكد تميّز روسيا في تنظيم الفعاليات الدولية الحاشدة بأنواعها، ونال إعجاب آلاف الرياضيين بسوتشي وصروحها الرياضية والعلمية ومناخها.

المصدر: RT