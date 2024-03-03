زيلينسكي يمنح قائد قواته "تفويضا مفتوحا" في تعديل قيادات الجيش بعد هزيمة أفدييفكا

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه فوض قائد القوات الأوكرانية الجديد ألكسندر سيرسكي بإحداث أي تعديل في قيادات الجيش يراه مناسبا، بعد الانهيار الحاصل على الجبهات.

وأضاف زيلينسكي: "القائد الأعلى مفوض بالمطلق بإحداث أي تغييرات في قيادات الجيش والأركان".

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ولفت زيلينسكي إلى أن جميع قادة القوات الأوكرانية ملزمون بـ"الشعور بالجبهة" ومعرفة الاحتياجات الحقيقية للجنود.

وأضاف أنه بعد عودة سيرسكي من الجبهة الأسبوع المقبل سيستمع منه لتقرير كامل عن مقترحاته.

وسبق وأن أقر سيرسكي على خلفية فرار قواته من أفدييفكا في دونباس وهزيمتها في كرينوك بمقاطعة خيرسون، بأن الوضع معقد في العديد من الاتجاهات ويتطلب السيطرة.

كما اتهم سيرسكي بعض القادة العسكريين بسوء تقييم الوضع على محور أفدييفكا التي حررها الجيش الروسي مؤخرا، مشيرا إلى أن الوضع "معقّد" على عدة جبهات.

المصدر: "نوفوستي"