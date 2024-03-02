بوتين: المشاركون في "مهرجان الشباب العالمي" سيعودون إلى وطنهم مفعمين بحب روسيا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت عن ثقته في أن المشاركين في مهرجان الشباب العالمي 2024 سيتلقون انطباعات ومشاعر إيجابية، وسيعودون إلى وطنهم مفعمين بحب روسيا.

وقال بوتين في رسالة مصورة للمشاركين في المهرجان: "أنا متأكد من أنكم ستتلقون في هذا المهرجان شحنة هائلة من الانطباعات الإيجابية وستعودون إلى وطنكم حاملين معكم حب روسيا".

وأضاف أن "الوحدة المتعددة القوميات هي أعظم قيمة بالنسبة لنا. وهذا يحدد بنسبة كبيرة المبادئ التي تعيش عليها وتتطور بظلها دولتنا ومجتمعنا اليوم".

وتابع الرئيس الروسي: "لقد تم عقد مثل هذه المنتديات الشبابية الواسعة النطاق ثلاث مرات، وفي كل مرة تأكد أنه لا توجد بالنسبة للأجيال الشابة حدود أو خطوط فاصلة.. وهناك مئات الآلاف من طلبات المشاركة في المهرجان جاءت إلينا من 190 دولة".

وقال : "أنتم جيل الشباب. أنتم تحلمون بما يمكن وينبغي أن يكون عليه عالمنا من أمن وعدل. والأمر متروك لكم لتقوموا بإنشائه.. ونحن منفتحون على الحوار.. وأخوّة الشعوب ستظل دائما الداعم والميزة والقوة الأساسية لروسيا".

وتستضيف منطقة "سيريوس" الفيدرالية ومدينة سوتشي الروسيتان بموجب مرسوم من الرئيس فلاديمير بوتين، أكبر حدث دولي على طريق تطوير التعاون الشبابي الدولي ألا وهو "مهرجان الشباب العالمي 2024" الذي يستمر حتى 7 مارس.

ويهدف المهرجان إلى إنشاء منصة لبناء الروابط بين الشباب والناشطين من جميع أنحاء العالم، الذين سيشكلون متشاركين معا المستقبل على أساس نظام عالمي عادل يقوم على التعاون وتوازن المصالح وليس على هيمنة أحد على أحد. وبهذا المعنى، يعد المهرجان في حد ذاته مكانا للقاء الشباب من جميع أنحاء العالم.

ويسعى المهرجان إلى تعريف الشباب الروسي والأجنبي بالفرص الهائلة التي توفرها روسيا، وإظهار انفتاحها على العالم والمساعدة إلى تبديد الأساطير والقصص الخرافية حول المجتمع الروسي.

وقد تم اختيار روسيا تحديدا بسبب تجربتها التاريخية الخاصة في تحقيق الانسجام بين المجتمعات المتعددة الثقافات، وقدرتها ورغبتها في أن تظهر للناس المجتمعين في المهرجان تلك القوة المتمثلة في تنوع الشعوب والثقافات والتقاليد على التواصل وإثراء البعض للبعض من دون فرض معايير موحدة على الجميع.

المصدر: RT