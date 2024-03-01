تستضيف منطقة "سيريوس" الفيدرالية ومدينة سوتشي الروسيتان اليوم الجمعة، بموجب مرسوم من الرئيس فلاديمير بوتين، أكبر حدث دولي من أجل تطوير التعاون الشبابي الدولي، ويستمر حتى 7 مارس.

"مهرجان الشباب العالمي 2024" هو أكبر حدث للشباب في العالم يوحد الأشخاص المهتمين من جميع أنحاء الكوكب على منصة واحدة، ويشارك فيه 10 آلاف مواطن روسي ونفس العدد من المواطنين الأجانب.

ويهدف المهرجان إلى إنشاء منصة لبناء الروابط بين الشباب والناشطين من جميع أنحاء العالم، الذين سيبنون معا المستقبل المشترك على أساس نظام عالمي عادل يقوم على التعاون وإيجاد توازن في المصالح وليس على الهيمنة. وبهذا المعنى، يعد المهرجان في حد ذاته مكانا للقاء الشباب من جميع أنحاء العالم.

وستتاح أيضا للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما فرصة المشاركة في هذا الحدث بواقع 500 فرد من روسيا و500 من الخارج. وقد تم إعداد برنامج خاص بهم.

وستقام الأحداث الرئيسية للمهرجان في الفترة من 1 إلى 7 مارس 2024 في إقليم سيريوس الفيدرالي بأكثر من 800 نشاط بأشكال مختلفة من "محاضرات ومناقشات، مسابقات رياضية، فعاليات خيرية، برامج ثقافية". وسيشارك أكثر من 1500 متحدث خبراتهم في مختلف المجالات مع المشاركين، كما يشارك في البرنامج الثقافي أكثر من 3000 فنان.

وفي الفترة من 10 إلى 17 مارس، بحسب خطط البرنامج الإقليمي للمهرجان، سيسافر ألفا مشارك أجنبي أعربوا عن هذه الرغبة إلى 30 مدينة في روسيا للتعرف على التراث الثقافي والتراث التاريخي والتنوع الوطني والطبيعة الفريدة لروسيا الاتحادية.

ويسعى المهرجان إلى تعريف الشباب الروسي والأجنبي بالفرص الهائلة التي توفرها روسيا، وإظهار انفتاحها على العالم والمساعدة في تبديد الأساطير والقصص الخرافية حول المجتمع الروسي.

وتم اختيار روسيا تحديدا بسبب تجربتها التاريخية الخاصة في تحقيق الانسجام بين المجتمعات المتعددة الثقافات، وقدرتها ورغبتها في أن تظهر للناس المجتمعين في المهرجان القدرة في سياق تنوع الشعوب والثقافات والتقاليد على التواصل بطريقة من التبادل والإثراء المتبادل دون فرض معايير موحدة.

كما تمتلك روسيا قيما وأفكارا وخبرات وكفاءات مثيرة للاهتمام، وبما أن هذه القيم مفهومة وتقليدية بالنسبة لمعظم شعوب العالم، فلا شك أنها ستكون مطلوبة عند بناء عالم جديد. وبفضل تجربتها التاريخية وأفكارها حول مبادئ النظام العالمي المستقبلي، فإن روسيا قادرة على أن تصبح الضامن له.

المصدر: RT