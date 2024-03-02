وكالة الأنباء اللبنانية: طائرة مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق الناقورة جنوبي لبنان (فيديو)
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أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم السبت، بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق الناقورة منطقة الحمرا جنوبي لبنان.
وذكرت الوكالة: أن "مسيرة معادية إسرائيلية استهدفت صباح اليوم، سيارة على طريق االناقورة منطقة الحمرا، وقد تحركت سيارات الإسعاف إلى المنطقة".
وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية نقلا عن مصادر أن 3 أشخاص قتلوا في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في بلدة الناقورة.
يتبع..