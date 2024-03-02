وكالة الأنباء اللبنانية: طائرة مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق الناقورة جنوبي لبنان (فيديو)

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم السبت، بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق الناقورة منطقة الحمرا جنوبي لبنان.

وذكرت الوكالة: أن "مسيرة معادية إسرائيلية استهدفت صباح اليوم، سيارة على طريق االناقورة منطقة الحمرا، وقد تحركت سيارات الإسعاف إلى المنطقة".

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية نقلا عن مصادر أن 3 أشخاص قتلوا في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في بلدة الناقورة.

يتبع..