غارات إسرائيلية تستهدف منازل في بلدة صديقين جنوب لبنان وأنباء عن سقوط قتيلين (فيديو)

وثقت مقاطع فيديو مساء الأربعاء غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على أحد المنازل في بلدة صديقين، ومبنى سكني في المنطقة الواقعة بين بلدتي كفرا وصديقين، وسط أنباء عن سقوط قتيلين.

وذكر مراسل RT أن الغارة الجوية الإسرائيلية استهدفت أحد المنازل في بلدة صديقين، ومبنى سكني في المنطقة الواقعة بين بلدتي كفرا وصديقين جنوب لبنان.

وأضاف المراسل أن القصف أسفر عن مقتل مدنيين في المباني السكنية بين بلدتي كفرا وصديقين.

وتظهر الفيديوهات سيارات الإسعاف تتوجه إلى مكان الغارة في بلدة صديقين جنوب لبنان، والغارات الإسرائيلية والآثار التي خلفتها وتصاعد أعمدة الدخان بالموقع.

كما وثقت المشاهد أثار الدمار من جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة كفرا وصديقين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات إسرائيلية صباح الأربعاء. فيما أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف مقاتليه لموقعي ‌‏الرمثا والسمّاقة وانتشارا ‏لجنود إسرائيليين بمحيط موقع بركة ريشا، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

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ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا متصاعدا واشتباكات بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، مع تحذيرات من تداعيات الحرب.

المصدر: RT