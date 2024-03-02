البنتاغون: روسيا أبلغتنا بتنفيذ إطلاق تدريبي قتالي لصاروخ "يارس" العابر للقارات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن السلطات الروسية أبلغتها بتنفيذ إطلاق تدريبي قتالي للصاروخ الباليستي العابر للقارات الذي يعمل بالوقود الصلب "يارس" من قاعدة بليسيتسك الفضائية.

وقال متحدث باسم البنتاغون لوكالة "تاس" ردا على سؤال حول هذا الموضوع "نعم، أبلغت روسيا الولايات المتحدة [بإطلاق الصاروخ] من خلال مركز الحد من المخاطر النووية. وسنواصل مراقبة الوضع".

وأعلنت القوات الاستراتيجية النووية الروسية يوم الخميس، تنفيذها إطلاقا تدريبيا ناجحا لصاروخ "يارس" العابر للقارات العامل بالوقود الصلب.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من الإطلاق هو التأكد من الخصائص التكتيكية والفنية لهذه المنظومة الصاروخية الحديثة.

وأشارت الوزارة إلى أن الإطلاق تم من منصة متحركة، مشيدة بأداء الطواقم الصاروخية المؤهلة التي أنجزت هذه المهمة التدريبية بنجاح.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في 15 فبراير الماضي، أن الرئيس جو بايدن وجه بإقامة حوار مباشر مع روسيا بشأن تصميمها المزعوم للأسلحة النووية المضادة للأقمار الفضائية.

وقال كيربي: "نسعى للاتصال بالجانب الروسي، لكننا لم نتفق في هذه المرحلة على إجراء محادثات فعلية".

المصدر: RT