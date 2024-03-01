لافروف: لا نتوقع أي تغيرات في العلاقات مع واشنطن بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة، أن روسيا لا تتوقع حدوث أي تغيرات في العلاقات مع واشنطن بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في نوفمبر 2024.

وقال لافروف خلال المنتدى الدبلوماسي في مدينة أنطاليا التركية: "نحن لا نتوقع حقا أي تغييرات بعد الانتخابات في الولايات المتحدة".

وأضاف "إذا تحدثنا عن الرئيس (دونالد) ترامب، وقد كان رئيسا بالفعل، فرضت خلال فترة ولايته مجموعة من أشد العقوبات. لكن إدارة (جو) بايدن تفوقت بطبيعة الحال على الجميع".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن روسيا ستعمل مع أي شخص يفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكنه يعتبر جو بايدن أفضل بالنسبة لروسيا، معتبرا اياه "أكثر خبرة وقابلية للتنبؤ بما سيفعله".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024. وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن. ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن ترامب في وضع جيد يسمح له بالفوز في انتخابات 2024.

المصدر: RT