تفاؤل فتحاوي من نتائج لقاء موسكو ودعوة لمواصلة النهج الوحدوي

أكدت حركة فتح على لسان المتحدث الرسمي باسمها حسين حمايل على ضرورة المضي قدما في توحيد مكونات الشعب الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأكدت الحركة على ان الواقع والمتغيرات التي خلفها العدوان بعد السابع من اكتوبر تحتم على جميع الفصائل التوجه نحو العمل المشترك بعيدا عن الأجندات الحزبية، وشددت الحركة على ان اي تصريحات إعلامية سلبية لن تخدم شعبنا في ظل التحديات الصعبة التي خلفها العدوان من دمار شامل لقطاع غزة.

ونوه حمايل إلى ان المهمة الأساسية التي تواجه الجميع هي إعادة إعمار غزة ورفع الحصار عن شعبنا، وهناك ضرورة لوقوف كل الفصائل خلف هذه الأهداف دون النظر لأي محاصصة أو أجندات حزبية في إطار استقلالية القرار الوطني والثوابت الوطنية.

ويجري قياديون يمثلون مختلف الفصائل الفلسطينية حوارا فلسطينيا داخليا برعاية روسية في العاصمة الروسية موسكو بهدف انهاء الخلافات والاتفاق على كيفية إدارة المرحلة المقبلة.

المصدر: RT