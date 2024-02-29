البنتاغون: قدرات روسيا المضادة للأقمار الصناعية تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن روسيا طورت قدراتها المضادة للأقمار الصناعية، وزعمت أن ذلك يشكل "تهديدا للأمن القومي" للولايات المتحدة وحلفائها.

صرح بذلك رئيس قيادة قوات الفضاء الأمريكية، الجنرال ستيفن وايتنغ، في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس.

وقال إن "قدرات روسيا المضادة للأقمار الصناعية تشكل تهديدا حقيقيا للمجال الفضائي وأمننا القومي وقدرة قيادتنا على الرد بشكل حاسم لحماية مصالحنا ومصالح حلفائنا وشركائنا".

ووفقا له، "على الرغم من القتال في أوكرانيا والعقوبات الاقتصادية، تواصل روسيا تطوير مجموعة من الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية".

هذا وقد صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، بأن روسيا لا تقوم في الفضاء إلا بما تقوم به الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأعرب بوتين خلال اجتماع مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن استغرابه إزاء إثارة الولايات المتحدة موضوع خطط مزعومة منسوبة لروسيا بشأن نشر أسلحة نووية في الفضاء.

كما أكد بوتين أن موسكو تعارض وبشكل قاطع نشر أسلحة نووية في الفضاء، وتدعو إلى الامتثال لجميع الاتفاقيات القائمة.

المصدر: تاس