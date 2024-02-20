بوتين: لا نقوم في الفضاء بأي شيء لا تقوم به الولايات المتحدة

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا لا تقوم في الفضاء إلا بما تقوم به الولايات المتحدة ودول أخرى.

وقال بوتين خلال اجتماع مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء: "أما بخصوص الفضاء، فنحن لا نقوم إلا بما تقوم به الدول الأخرى، بما فيها الولايات المتحدة.وهم يعرفون ذلك".

وأعرب بوتين عن استغرابه إزاء إثارة الولايات المتحدة لموضوع الخطط المزعومة المنسوبة لروسيا بشأن نشر الأسلحة النووية في الفضاء.

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وكانت الإدارة الأمريكية قد تحدثت عن "خطر يهدد الأمن القومي الأمريكي" وعقدت اجتماعا مغلقا مع قادة الكونغرس حول هذا الموضوع الأسبوع الماضي.

وأشارت تسريبات إعلامية إلى أن الحديث يدور عن خطورة نشر أسلحة نووية مضادة للأقمار في الفضاء. ونسبت المصادر الأمريكية هذا التهديد إلى روسيا.

وأعلن العضو في مجلس النواب الأمريكي مايك تيرنر، الذي يترأس لجنة شؤون الاستخبارات في المجلس، وشارك في الاجتماع المذكور، أن الولايات المتحدة تعد خطة "للرد على التهديدات الروسية" المزعومة.

ونفى الكرملين صحة التقارير والتصريحات الأمريكية حول خطط روسيا لنشر أسلحة في الفضاء.

المصدر: تاس