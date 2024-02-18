تيرنر: الولايات المتحدة شرعت بوضع مخطط للرد على التهديدات الروسية الجديدة

قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي مايك تيرنر، إن الولايات المتحدة تعد مخططا للرد على التهديدات الروسية الجديدة المزعومة من خلال وضع سلاح نووي في الفضاء.

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وأضاف تيرنر في حديث لشبكة "إن بي سي" نيوز: "شرعت واشنطن في إعداد خطة للرد على تطوير روسيا للأسلحة المضادة للأقمار الصناعية في الفضاء"، مشيرا إلى أن جيك ساليفان مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي بدأ بوضع أسس هذا المخطط.

وفي ذات الوقت لم يؤكد تيرنر أو ينفي صحة التقارير الواردة في وسائل الإعلام والتي تشير إلى أن التهديد الجديد مرتبط بالأسلحة النووية، قائلا: "التهديد خطير جدا وأنا سعيد لأن إدارة الرئيس جو بايدن بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد".

وكانت شبكة ABC News قد أفادت نقلا عن مصادرها بأن "روسيا تخطط لنشر أسلحة نووية في الفضاء لاستخدامها ضد الأقمار الصناعية".

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وحذر رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي مايك تيرنر من "تهديد خطير للأمن القومي"، وطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن برفع السرية عنه حتى "يتسنى البحث في إجراءات مواجهته".

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان إنه "حدد موعدا لاجتماع سري مع قيادة الكونغرس بهذا الشأن".

من جهته رد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف تعليقا على شائعات نية روسيا نشر أسلحة نووية في الفضاء": "لقد رأينا هذه الرسائل وهو ما يندرج في الاتجاه السائد خلال العقد الماضي حيث ينسبون لروسيا بنوايا خبيثة منهم، مختلف الخطوات والنوايا التي لا تناسبهم".

المصدر: تاس