السلطات التشادية تعتقل عم رئيس البلاد

اعتقلت السلطات التشادية الجنرال سيلي ديبي إيتنو، عم الرئيس الانتقالي التشادي محمد إدريس ديبي، حسب صحيفة "تشادون" نقلا عن مصادرها.

وكتبت الصحيفة نقلا عن مصادر: "تم اعتقال الجنرال سايلي ديبي".

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وأفادت صحيفة "تشادون" في وقت سابق، نقلا عن مصادر مطلعة بمقتل زعيم "الحزب الاشتراكي بلا حدود" التشادي يايا ديلو، وهو ابن عم الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي.

وذكرت الصحيفة أن مجموعة من العسكريين اتجهت إلى القصر الرئاسي في العاصمة التشادية نجامينا ، وحاولت السيطرة عليه، ووردت العديد من التقارير عن حركة مكثفة للدبابات والعربات المدرعة في نجامينا التي تم إغلاق مركزها.

ووفقا للصحيفة، اقتحمت القوات الحكومية مقر الحزب الاشتراكي المعارض بلا حدود بقيادة يايا ديلو.

وأبلغت الحكومة صباح الأربعاء عن هجوم على مبنى مديرية الأمن الوطني التشادية أسفر عن مقتل عدة أشخاص، وألقت السلطات باللوم في الهجوم على"الحزب الاشتراكي بلا حدود"، لكنها قالت إن الوضع تحت السيطرة.

المصدر: نوفوستي