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تصاعد التوتر في العاصمة التشادية أنجامينا عقب تبادل لإطلاق النار بين الجيش والمعارضة (صور + فيديو)

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أفاد مراسل RT بتصاعد حدة التوتر في العاصمة التشادية أنجامينا عقب تبادل لإطلاق النار بين الجيش و أعضاء من الحزب "الاشتراكي بلا حدود".

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وأشار مراسلنا إلى مقتل عدة أشخاص خلال هذه الاشتباكات، موضحا أن هذه العمليات تجري بإسناد من قبل القوات الفرنسية في ظل انتشار قوات الجيش في شوارع العاصمة ومداهمات واسعة لمنازل و مؤسسات تابعة للمعارضة التشادية .

وأفادت وسائل إعلام تشادية في وقت سابق اليوم، بسماع دوي إطلاق نار متقطع من أسلحة رشاشة بعد ظهر الأربعاء في نجامينا قرب مقر "الحزب الاشتراكي بلا حدود" المتهم بمهاجمة مكاتب جهاز أمن الدولة الوطني في تشاد مساء الثلاثاء.

وشدّدت الحكومة التشادية في بيان الأربعاء على أنّ الهجوم ليل الثلاثاء الأربعاء وقع بعد توقيف عضو في "الحزب الاشتراكي بلا حدود" تتهمه الحكومة بـ "محاولة اغتيال رئيس المحكمة العليا"، في منتصف فبراير.

تصاعد التوتر في العاصمة التشادية أنجامينا عقب تبادل لإطلاق النار بين الجيش والمعارضة (صور + فيديو)  
RT
صورة لواجة مبنى الحزب الاشتراكي بلا حدود المعارض في تشاد

وفي وقت لاحق أعلنت الحكومة وفاة يايا دودو زعيم المعارضة التشادية وابن عم الرئيس الانتقالي للبلاد.

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وتأتي هذه الأحداث غداة الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية في تشاد والتي ستجرى الدورة الأولى منها في 6 مايو، ويؤكد كل من الرئيس ديبي ويايا ديلو نيتهما الترشح لخوضها.

وقالت الحكومة في بيانها الأربعاء إن "كل من يسعى إلى تعطيل العملية الديموقراطية الجارية في البلاد سيلاحق ويحال على القضاء".

المصدر: RT

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