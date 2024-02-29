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عائلات الرهائن الإسرائيليين لدى "حماس" تطلق مسيرة لأربعة أيام (صور)

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عائلات الرهائن الإسرائيليين لدى
مسيرة لعائلات الرهائن الإسرائيليين
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بدأت عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة وأنصارهم مسيرة تستمر 4 أيام من جنوب إسرائيل إلى القدس للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.

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وتأتي المسيرة في حين تجرى مفاوضات في قطر للتوصل إلى اتفاق بين حركة "حماس" وإسرائيل، من شأنه أن يفضي إلى وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن.

ومن المقرر أن تنتهي المسيرة بالقرب من المقر الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وخلال هجوم 7 أكتوبر، خطفت حركة "حماس" قرابة 250 شخصا، وفقا للسلطات الإسرائيلية. وأطلق سراح زهاء 100 منهم بعد حوالي 50 يوما من أسرهم. وما زال هناك نحو 130 رهينة، تقول إسرائيل إن ربعهم تقريبا لقوا حتفهم.

ويعمل مفاوضون من الولايات المتحدة ومصر وقطر على التوصل إلى اتفاق إطاري تقوم "حماس" بموجبه بإطلاق سراح بعض عشرات الرهائن، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين ووقف القتال لمدة ستة أسابيع.

عائلات الرهائن الإسرائيليين لدى

عائلات الرهائن الإسرائيليين لدى

المصدر: أ ب

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