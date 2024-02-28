ظرف بمسحوق أبيض مجهول يصل مكتب القاضي الذي أصدر حكم إدانة بحق ترامب

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ظرفا يحتوي على مسحوق أبيض مجهول وصل إلى مكتب القاضي أرثور أنغورون الذي نظر في قضية الاحتيال المرفوعة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأفادت مصادر لقناة "أي بي سي" الأمريكية بأن الظرف الموجه إلى القاضي أنغورون وصل إلى مكتب العمليات لمحكمة مانهاتن في نيويورك، يوم الأربعاء.

وتعاملت الشرطة وفريق الإطفاء مع الحادث فور وصول الظرف إلى المحكمة.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن المسحوق لم يمثل أي خطر، لكن تجارب إضافية لا تزال جارية بمثابة إجراء احترازي.

وحسب المصادر، فإن القاضي لم يتعرض لأي خطر، حيث لم يلمس الظرف إلا اثنان من موظفي المكتب المذكور.

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يذكر أن القاضي أرثور أنغورون أصدر حكم إدانة بحق دونالد ترامب في القضية المدنية التي اتهم فيها الرئيس السابق بالاحتيال، حيث بالغ في تقييم حجم أصوله من أجل الحصول على قروض.

وألزم حكم القاضي دونالد ترامب بدفع غرامة مالية قدرها نحو 355 مليون دولار، إضافة إلى 100 مليون دولار كفائدة ما قبل صدور الحكم.

وسبق للقاضي أنغورون أن تلقى تهديدات أثناء النظر في القضية وبعد إصدار الحكم على حد سواء.

ويشار كذلك إلى أن النجل الأكبر للرئيس السابق، دونالد ترامب الابن تلقى أيضا ظرفا يحتوي على مسحوق مجهول الأسبوع الماضي. ومن غير المعروف حتى الآن ما إذا كانت هناك أي صلة بين الواقعتين.

المصدر: وكالات