"مسحوق أبيض يتطاير".. ترامب الابن يتسلم ثاني ظرف مشبوه (صورة)

سارعت سيارات الإطفاء ورجال بسترات واقية إلى محيط منزل ترامب الابن في جوبيتر بولاية فلوريدا أمس بعد أن وصلته رسالة تحتوي على مسحوق مشبوه أبيض اللون.

وأكدت مصادر مطلعة على الأمر لصحيفة "ديلي بيست" الأمريكية أن المسحوق تطاير عندما فتح ترامب الابن الظرف، في حين لم تعلق الشرطة على هذه الحادثة.

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وقال متحدث باسم نجل الرئيس السابق إنه لا يزال من غير الواضح حتى الآن طبيعة مادة المسحوق بالضبط، ولكنه أكد أن حياة نجل ترامب "لا يبدو أنها في خطر".

وأضاف: "إن نتائج اختبار المادة لم تكن حاسمة بشأن ماهيتها بالضبط، لكن المسؤولين في الموقع لا يعتقدون أنها قاتلة".

تجدر الإشارة إلى أن ترامب جونيور- الابن مؤيد قوي وبصورة مستمرة لوالده، وقد شارك معه في الحملة الانتخابية طوال العام الجاري.

وقال ترامب جونيور لصحيفة "ديلي كولر" اليمينية: "لقد أصبح من الشائع بعض الشيء أن يحدث هذا النوع من الأشياء"، وكشف أن هذا الظرف هو الثاني من نوعه والذي يحتوي على مسحوق أبيض وتم إرساله إليه عبر البريد خلال السنوات الأخيرة.

وأردف: "من الواضح أنه إذا حدث هذا الأمر لأحد الديمقراطيين البارزين فإنه لن يتسامح معه وسينتج عنه تغطية إخبارية لأسابيع".

وقال: "ستلقي وسائل الإعلام اللوم على جميع الجمهوريين وتجبرهم على الإجابة عن ذلك، ولكن بما أنني أنا، فإن الكارهين المتطرفين من اليسار سيحصلون على تصريحات مجانية إلى حد كبير".

المصدر: RT