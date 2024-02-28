الكرملين يعلق على أنباء تحدثت عن محاولة شركة أمريكية تتبع تحركات بوتين

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الكرملين لا يعلم بما ذكرته مجلة Wired عن محاولة شركة أمريكية متابعة تحركات الرئيس فلاديمير بوتين بواسطة الهواتف الذكية لمن حوله.

وأضاف بيسكوف: "لا علم لنا، كيف بالضبط حاولوا مراقبة الرئيس. ولا أعرف على أي أساس تستند هذه المعلومات. ولا نعرف شيئا عن الشركات المذكورة في الخبر".

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وشدد بيسكوف على أن الهيئات الأمنية الروسية المختصة، تبذل كل الجهود الممكنة لضمان سلامة وأمن رئيس الدولة.

في وقت سابق، نقل موقع مجلة Wired عن كتاب بايرون تاو الصحفي السابق في وول ستريت جورنال، أن شركة PlanetRisk الأمريكية حاولت تتبع تحركات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد تطويرها في 2016 لتقنية تسمى Locomotive.

وذكرت المجلة أن الشركة عملت في عام 2016 على تطوير تقنية تسمى "القاطرة" مخصصة لتتبع الهواتف الذكية باستخدام بيانات تجارية.

ويشار إلى أن الصحف الألمانية تحدثت في 2021 عن قيام وكالة الأمن القومي الأمريكية، بالتجسس بمساعدة الاستخبارات الدنماركية بين عامي 2012-2014، على العديد من السياسيين الأوروبيين، بما في ذلك على المستشارة الألمانية في ذلك الحين أنغيلا ميركل.

المصدر: تاس