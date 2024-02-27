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نيبينزيا ينتقد مشروع القرار الأمريكي حول غزة ويصفه بأنه "ترخيص لقتل الفلسطينيين"

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نيبينزيا ينتقد مشروع القرار الأمريكي حول غزة ويصفه بأنه
Sputnik
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
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قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن مشروع القرار الأمريكي حول قطاع غزة هو بمثابة ترخيص لقتل المدنيين الفلسطينيين وموسكو تدعو مجلس الأمن الدولي إلى عدم دعمه.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن: "مشروع القرار "البديل" لمجلس الأمن بشأن الوضع في قطاع غزة الذي اقترحته الولايات المتحدة لا يحتوي على دعوة لوقف إطلاق النار ويهدف إلى توسيع "مظلة" الأمم المتحدة للعملية الإسرائيلية في القطاع".

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وأضاف: "هذا ليس بديلا، بل "ترخيصا آخر لقتل" المدنيين الفلسطينيين، والذي كانت تعتزم الولايات المتحدة إصداره لإسرائيل، ووضع "توقيع" مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحته هذه المرة".

وأكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في وقت سابق أن ازدواجية معايير واشنطن تتجلى من خلال تلميع صورة الإرهابيين في سوريا، وتقدم العملية الإسرائيلية في غزة على أنها حرب ضد الإرهاب.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 29878 شهيدا و70215 مصابا منذ 7 أكتوبر".

المصدر: RT

 

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