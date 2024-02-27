"NRC": نقل ملك النرويج هارالد الخامس إلى المستشفى في ماليزيا لإصابته بعدوى

أعلنت هيئة الإذاعة النرويجية "NRC" أن ملك النرويج هارالد الخامس الذي يقضي إجازة في ماليزيا قد تم نقله إلى المستشفى بسبب إصابته بالعدوى.

وذكرت هيئة الإذاعة نقلا عن ممثلي العائلة المالكة أن الملك البالغ من العمر (87) عاما يتلقى الرعاية اللازمة على يد متخصصين ماليزيين ونرويجيين.

وقبل 20 عاما، خضع الملك لعملية جراحية لاستئصال المثانة بسبب إصابته بالسرطان. وفي عام 2020، خضع لعملية جراحية في القلب لاستبدال أحد الصمامات.

إقرأ المزيد

وفي مايو 2023، خضع الملك هيرالد الخامس للعلاج في مستشفى أوسلو بعد إصابته بعدوى.

وسبق للملك، الذي يتولى العرش منذ عام 1991، أن أكد في أكثر من مناسبة أنه لا ينوي التنازل عن العرش لصالح ابنه ولي العهد الأمير هاكون ماغنوس البالغ من العمر 50 عاما.

المصدر: تاس